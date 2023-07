Il mercato in entrata del Bologna vive una fase di stallo, bloccato dalle situazioni Orsolini e Dominguez, in trattativa per il rinnovo di contratto. Per questo alcuni degli obiettivi dei rossoblù non vengono azzannati dalla dirigenza, come il talento dello Sparta Praga Adam Karabec, che come riporta il Corriere di Bologna è finito nel mirino del Galatasaray, pronto a sferrare un attacco decisivo per l'acquisto.