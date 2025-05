Bologna conta tanto o tutto? La Juventus alla prova decisiva, in stagione ne ha già fallite molte

2025 Getty Images

Alla fine, spesso, si riduce tutto a una questione di carattere e non di caratteristiche. Alla fine, in fondo, è davvero tutto qui: nelle sfide che valgono una stagione, nelle annate che si decidono alle ultime curve. Nelle unghie e nei denti, simboli eterni di quanto sia necessario lottare per raggiungere un obiettivo. Igor Tudor non ha chiesto altro, alla sua squadra: si è tenuto su questi binari, perché sa che sono quelli utili a cavare qualcosa di buono. L'aveva fatto pure prima di Roma, altra partita che la Juve non poteva perdere. Gli è andata bene. Anzi: gli poteva andare molto meglio.

QUANTO CONTA - E allora, sì, Bologna conta tanto o tutto? Conta tantissimo. Per un ragionamento molto banale: la Juve, con una vittoria, metterebbe in ghiaccio lo spumante e al fresco la quarta posizione. Avrebbe poi da non sbagliare - cioè, da non perdere - la trasferta di Roma con la Lazio, per poi chiudere in bellezza nelle ultime due partite che rimarrebbero. Servono 9 punti in 4 partite, tanto per capirci e tanto per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Al Dall'Ara però si andrebbe ad allontanare la rivale forse più accreditata, per vicinanza in classifica (rossoblù a 61, bianconeri a 62) e per quanto mostrato in questa stagione. Senza dimenticare la Roma, naturalmente. E allora, sì,Avrebbe poi da non sbagliare - cioè, da non perdere - la trasferta di Roma con la Lazio, per poi chiudere in bellezza nelle ultime due partite che rimarrebbero., tanto per capirci e tanto per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Al Dall'Ara però si andrebbe ad allontanare la rivale forse più accreditata, per vicinanza in classifica (rossoblù a 61, bianconeri a 62) e per quanto mostrato in questa stagione.Senza dimenticare la Roma, naturalmente.

LE GRANDI NOTTI - E senza dimenticare il passato, soprattutto. Perché sempre, nelle partite da dentro o fuori, la Juventus si è chiusa in se stessa, schiacciata dalla pressione di dover portare a casa il risultato. Ed è stata una squadra molto deludente, molto spesso. Per atteggiamento, oltre che per il risultato. Per approccio, oltre al prodotto finale. Le grandi notti sono state fallite in maniera quasi scientifica. Empoli è stata la peggiore, considerato l'avversario e il fatto di affrontarlo in casa. Poi il PSV, l'altra partita che ancora brucia a questo gruppo che quantomeno può forgiarsi nelle disfatte. - E senza dimenticare il passato, soprattutto. PerchéEd è stata una squadra molto deludente, molto spesso. Per atteggiamento, oltre che per il risultato. Per approccio, oltre al prodotto finale. Le grandi notti sono state fallite in maniera quasi scientifica.è stata la peggiore, considerato l'avversario e il fatto di affrontarlo in casa.