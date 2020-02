Il ds del Bologna Riccardo Bigon parla a Sky Sport prima della sfida con l'Udinese: "Tante assenze? Non mi era mai capitata una situazione simile. Per trovarne una bisognerebbe spulciare negli archivi. Non abbiamo neanche un giocatore della prima squadra in panchina, penso non fosse mai successo. Abbiamo fiducia negli undici che scendono in campo, siamo convinti di fare un'ottima partita: ce la giochiamo per vincere".