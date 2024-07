Getty Images

Bologna, contatto per Hermoso: la situazione

un' ora fa



Il Bologna ha le idee chiare: serve un innesto di grande esperienza internazionale per la difesa. In attesa di ricevere una risposta definitiva da Mats Hummels il club emiliano ha provato a sondare il terreno anche per un altro svincolato di lusso: Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid. Sondaggio che però ha già mostrato la difficoltà a chiudere l’eventuale affare.