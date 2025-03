Bologna continua a stupire: per i bookie finale di Coppa Italia a un passo, ma Italiano vede anche un posto in Champions League

Getty Images

Chi pensava che la stagione 2023/24 delfosse irripetibile si sbagliava di grosso. I rossoblù stanno facendo addirittura meglio quest’anno come testimonia il quarto posto in classifica a nove giornate dal termine e soprattutto la semifinale di Coppa Italia - da favorita - contro l’Empoli. I bookmaker infatti sono sicuri: il Bologna vede la finale, offerta a 1,22 dagli esperti che significherebbe anche la partecipazione alla prima Supercoppa Italiana per i felsinei, con il titolo, l’ultimo datato 1974, fissato a 3,95, preceduto solo in lavagna dall’Inter proposto a 1,71.

Tuttavia, le energie del Bologna saranno rivolte anche al campionato, dove Orsolini e compagni per un posto nella top-4 devono difendere un punto di vantaggio sulla Juventus e due sulla Lazio: la seconda qualificazione Champions consecutiva si gioca a 4 per i betting analyst.