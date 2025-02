Getty Images

Bologna, cos'è BFC Senza Barriere

Gianluca Minchiotti

29 minuti fa



Durante Bologna-Torino, anticipo del venerdì della 25esima giornata di Serie A, il bolognese Ndoye, dopo aver segnato, ha mostrato una maglietta con la scritta BFC Senza Barriere. Di cosa si tratta?



BFC Senza Barriere è la scuola calcio del Bologna per ragazzi disabili, nata nel 2018. Si tratta di un progetto inclusivo di avviamento sportivo, in particolare per il gioco del calcio, rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità, che si propone di utilizzare lo sport come strumento per lo sviluppo dell’autonomia e della creatività, per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico personale, per un miglioramento dell’inclusione sociale, dell’integrazione tramite lo sviluppo delle capacità relazionali e per abbattere qualsiasi barriera.