Bologna-Cremonese è il primo posticipo del lunedì della 19esima giornata di Serie A. Una sorta di ultima spiaggia per gli ospiti guidati oggi da Davide Ballardini, autore al debutto dell'impresa che ha portato i grigiorossi ai quarti di Coppa Italia eliminando il Napoli. Il Bologna di Thiago Motta continua nel suo sali e scendi di risultati verso una tranquilla salvezza. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Bologna-Cremonese si gioca lunedì 23 gennaio 2023 allo stadio Dall'Ara di Bologna con calcio d'inizio alle ore 18.30. La gara sarà visibile in tv sulla piattaforma Dazn. Inoltre sarà visibile in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Barrow.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.