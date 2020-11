Bologna-Crotone: 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 47’ pt Soriano (B).



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg (30’ st Dominguez), Schouten; Orsolini (17’ pt Sansone), Soriano, Barrow (41’ st Vignato); Palacio. All. Mihajlovic.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan (14’ st Golemic), Luperto, Marrone (1’ st Cuomo); Pereira, Molina, Petriccione, Vulic (14’ st Dragus), Reca (34’ st Crociata); Simy, Messias. All. Stroppa.



Arbitro: Serra di Torino.



Ammoniti: 14’ pt Petriccione (C), 19’ pt Marrone (C), 30’ pt Hickey (B), 13’ st Magallan (C), 27’ st Luperto (C), 29’ st Palacio (B).