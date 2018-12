Bologna-Crotone 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 40' p.t. Orsolini (B), 11' s.t. Falcinelli, 22' s.t. Orsolini (B)



Assist: 11' s.t. Orsolini (B), 22' s.t. Palacio (B)



Bologna (3-5-2): Da Costa; Gonzalez, Calabresi, Helander; Mbaye, Poli, Nagy, Orsolini (dal 23' s.t. Dzemaili), Dijks; Santander (dal 1' s.t. Palacio), Falcinelli (dal 30' s.t. Okwonkwo). All. Inzaghi.



Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Golemic, Marchizza (dal 4' s.t. Curado), Martella; Rohden, Aristoteles (dall'11' s.t. Tripicchio), Zanellato; Barberis, Firenze, Simy (dal 21' s.t. Budimir). All. Oddo.



Arbitro: Sacchi di Macerata



Ammoniti: 17' p.t. Sampirisi (C), 42' p.t. Zanellato (C), 10' s.t. Curado (C)