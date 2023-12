Ilcontinua a stupire e convincere. La squadra di, ospita la Roma di Mourinho nello scontro diretto per scavalcare il Napoli e portarsi al 4° posto. Ad avere la meglio sono proprio i felsinei, che prima cone poi con un autogol distendono. Ora l'Europa non è più un sogno, ma un obiettivo concreto: alla prossima c'è l', altro scontro con una rivale dirette di classifica. Altra occasione per il Bologna che sulle ali dell'entusiasmo può davvero sognare in grande.Il match si apre su ritmi accesi, con le due squadre molto aggressive. Subito un'occasione per, su una palla persa da, ma l'olandese non riesce ad arrivare al tiro e la difesa giallorossa si riposiziona. Il primo quarto d'ora è caratterizzato da, che rispecchiano l'aggressività delle due squadre. Il primo lampo è del Bologna che riesce ad entrare in area con, ma sul cross non arriva nessun attaccante esi salva. Poco dopo ecco la risposta di, che ci prova da centrocampo,salva in calcio d'angolo. Il portiere del Bologna si fa trovare pronto anche alla mezzora, quandogira di testa verso la porta, ma si vede deviare ancora in angolo il tentativo. La svolta arriva poi al 37', quandoriceve un filtrante in area e. L'inerzia gioca a favore del Bologna, che si rende pericoloso prima con- murato dopo un bel dribbling in area - poi conche scarica sull'esterno della rete un tiro da posizione defilata. Il primo tempo si chiude sull'1-0 del Bologna, che sembra padrone del campo.Nell'inizio di seconda frazione il copione è lo stesso: il Bologna prende in mano il pallino del gioco e fraseggia in maniera fluida. Da un filtrante discaturisce un cross verso l'area, carambola sue autogol della Roma. I giallorossi provano allora a rialzare la testa e recriminano per un, che poteva costare al difensore del Bologna il secondo giallo. Mourinho prova a ribaltare la partita e. Una mossa che sembra dare un po' di linfa alla Roma, pericolosa in due occasioni con i difensori del Bologna bravi a salvare sulla linea. Torna quindi avanti la squadra di Thiago Motta, che ci prova ancora con uno: cross in mezzo, non riesce a prenderla Zirkzee chiuso dai difensori giallorossi. Nel finale si segnala anche unprima del fallo e soprattutto un'occasione per Ndoye a tu per tu con Rui Patricio, che l'ala del Bologna spara vicino al palo. Niente da fare per la Roma di Mourinho, che trova pochi spunti e si arrende davanti ad un solidissimo Bologna.