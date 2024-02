Bologna da Champions con Thiago Motta: i bookmaker credono nel quarto posto rossoblù

L’inizio del 2024 aveva spento l’entusiasmo, ma il pareggio con il Milan e la vittoria sul Sassuolo hanno riportato il Bologna a un passo dalla zona Champions, e i bookmaker tornano a crederci. L’arrivo tra le prime quattro a fine stagione per Thiago Motta e i suoi si gioca tra 10 e 12. Quote alte rispetto a quelle di rivali meno in forma come Lazio, a 9, e Fiorentina a 8. I rossoblù, quindi, dovranno giocare sulle ali dell’entusiasmo di una piazza che manca dall’Europa da quella finale Intertoto del 2002 persa con il Fulham. La Champions dista solo tre punti e le dirette rivali saranno impegnate nelle competizioni europee: l’impresa sembra tutt’altro che impossibile.