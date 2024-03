Bologna, quante plusvalenze! Tutti i giocatori cui Thiago Motta ha aumentato il valore

Federico Russo

Il Bologna sembra proprio non volersi fermare: continua a proporre il suo calcio offensivo e spettacolare e a vincere. Anche nello scontro diretto contro l'Atalanta è arrivata l'ennesima vittoria, la sesta consecutiva. I rossoblu hanno vinto almeno 6 partite di fila in Serie per la terza volta nella loro storia: sono state 6 anche nel 1967 con Luis Carniglia allenatore e 10 tra il 1963-1964 con Fulvio Bernardini (OptaPaolo). La squadra di Thiago Motta si trova attualmente al quarto posto con 51 punti, -6 dalla Juventus seconda, a più 4 dalla Roma quinta e a più 5 dall'Atalanta sesta; lavoro magistrale di società, allenatore e calciatori. I grandi risultati ottenuti hanno portato inevitabilmente ad un innalzamento del valore di mercato dei giocatori. Prendendo i valori di mercato forniti da Transfermarkt andiamo a vedere i giocatori che hanno avuto un aumento più significativo, rispetto a quanto sono stati pagati.



BEUKEMA - Il difensore centrale olandese classe 1998 arrivato in estate dall'AZ Alkmaar per 9 milioni di euro (a cui spetta altri 0,5 milioni di eventuali bonus e il 20% sulla futura rivendita) adesso ha un valore di 15. Il centrale ha disputato 23 partite in campionato condite da 1 rete e 1 assist. Abile nell'impostazione dal basso (solamente tre palle perse), bravo nell'anticipo e nel recupero palla (122 i palloni recuperati) ha un contratto con i rossoblu fino al 2027.



CALAFIORI - Il difensore italiano classe 2002 arrivato per 4 milioni dal Basilea, adesso ha un valore di 13. Il giovane difensore rappresenta l'emblema della crescita dei ragazzi di Thiago Motta; nasce come terzino, viene utilizzato da difensore centrale dal tecnico e la sua crescita è esponenziale. Prototipo del difensore moderno, spesso si sgancia dalla linea difensiva venendo a centrocampo ad impostare e ad arrivare anche alla conclusione. Sicuramente uno dei migliori difensori dell'attuale campionato. Anche il suo contratto scadrà nel 2027.



POSCH - L'incredibile stagione passata svolta dal difensore austriaco classe 1997 conclusa con 6 reti e 2 assist ha spinto il Bologna a riscattarlo in estate per 5 milioni di euro; mentre il valore attuale è di ben 14 milioni. Difficile pensare di replicare la stagione passata ma in quella attuale il difensore austriaco ha mostrato una crescita dal punto di vista difensivo sfruttando a pieno tutte le sue doti fisiche. Il suo contratto invece scadrà nel 2026.



FERGUSON - Il centrocampista scozzese classe 1999 è arrivato nel luglio 2022 per 2 milioni di euro dall'Aberdeen, attualmente ha un valore di mercato di 18. Rivelazione dello scorso campionato chiuso con 7 reti, si sta confermando quest'anno: 6 reti e 4 assist in 26 presenze e una crescita incredibile che lo sta trasformando in un centrocampista totale. Dotato di un grandissimo tempo d'inserimento e di un ottimo senso del gol è migliorato nella gestione del pallone e nel abbassarsi per legare il gioco: sicuramente uno degli irrinunciabili di Thiago Motta. Anche il suo contratto scadrà nel 2027.



AEBISCHER - Il centrocampista svizzero classe 1997 è arrivato nel luglio del 2022 per 3 milioni di euro dallo Young Boys, attualmente il suo valore di mercato è raddoppiato. Ultimamente passato in secondo piano visto l'exploit di Giovanni Fabbian, rimane comunque una pedina importante per il tecnico vista la sua duttilità in aggiunta alle ottime qualità di corsa e alla forza fisica. Ha un contratto in scadenza nel 2026.



FABBIAN - Il centrocampista italiano classe 2003 è arrivato in estate dall'Inter per 5 milioni, adesso ha un valore di 7. In favore dei nerazzurri vi è però un diritto di recompra a 12 milioni di euro. Nell'ultime uscite ha dimostrato tutto il suo valore: in 18 presenze sono 4 le reti e 2 gli assist. Dotato di un grande senso del gol sfruttando a pieno le sue doti nell'inserimento. Il contratto che lo lega ai rossoblu scadrà nel 2028.



ZIRKZEE - L'attaccante olandese classe 2002 si sta prendendo prepotentemente la scena in questo campionato. Arrivato nell'agosto del 2022 dal Bayern Monaco per 8,5 milioni, adesso ha un valore di mercato di 30 milioni. Ai bavaresi spetta però una recompra di 40 milioni o una percentuale del 40% sulla futura rivendita. La stagione dell'olandese ha dell'incredibile: 10 reti e 4 assist in 26 presenze. Zirkzee è il secondo giocatore straniero nella storia del Bologna, esclusi gli oriundi, ad aver segnato almeno 10 gol in una stagione prima di aver compiuto 23 anni dopo Harald Nielsen nel 1962-1963 e nel 1963-1964 (OptaPaolo).