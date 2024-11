Bologna, Dallinga: "Sapessi cosa non ha funzionato finora... Io e Zirkzee molto diversi"

AFP via Getty Images

L'avventura dialfatica a decollare. Nessun gol in dodici presenze per l'attaccante olandese, ma tutto ciò che non lo spaventa: "Qua la gente vive per il calcio, ma non è una pressione negativa, è uno stimolo che mi piace".L'ex Tolosa si racconta al Corriere dello Sport, in attesa della prima rete in rossoblù: "Mi dicono che aspettano i miei gol, ma me lo dicono in chiave positiva. È bello".- Ma quali sono le cause delle difficoltà di Dallinga? Lo stesso attaccante non se lo spiega: "Se sapessi cosa non ha funzionato finora, lo avrei già cambiato. Ma penso anche di essere stato sfortunato, perché se uno dei due gol annullati fosse stato regolare sarebbe stato più facile dopo. È un aspetto dell'arrivare in un nuovo paese, in un nuovo campionato, ci sono alte aspettative e devi trovare la strada, devi abituarti ad una nuova lingua, ad una nuova squadra: tutto questo fa parte dei motivi per i quali, forse, non sta andando come avrei voluto prima".

- Dallinga è arrivato a Bologna per sostituire Joshua Zirkzee, ceduto al Manchester United in estate, e anche il connazionale ci ha messo tempo prima di fare gol e mettersi in mostra in rossoblù: "Sì, ho sentito che anche lui ha avuto problemi alla sua prima stagione qui. Penso che siamo due persone completamente diverse, ma forse alcuni dei piccoli problemi iniziali che ho io adesso sono gli stessi. Questo è il calcio. Non hai tempo di adattarti: il tuo club paga tanti soldi per te, le persone si aspettano che vai a segno e giochi bene direttamente e ti supportano; per questa ragione voglio fare lo stesso e se rimango positivo posso ripagare il Bologna".

- Zirkzee è andato in hotel a Liverpool per salutare i vecchi compagni, ha dato qualche consiglio? "Tutti volevano parlargli così si è fatto abbastanza tardi e gli ho parlato poco - spiega Dallinga -. Non abbiamo affrontato in profondità il tema Bologna, ma più che altro mi ha raccontato della partita contro il Liverpool, che lui aveva già affrontato in stagione, spiegandomi che era stata una gara molto difficile".