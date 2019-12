Così Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic al Bologna, ha parlato dopo la vittoria contro il Lecce: “Il mister vuole sempre di più dai ragazzi. Negli ultimi minuti abbiamo concesso qualcosa al Lecce e non ce lo possiamo permettere. Oggi abbiamo giocato un ottimo calcio, non abbiamo mai buttato palla. Potevamo concretizzare di più. Il siparietto con Medel ha dato l’opportunità alla squadra di ripartire ancora più convinti nel secondo tempo. Non possiamo alternare i giudizi su Orsolini. È giovane, ha i suoi tempi e commette a volte degli errori. Bisogna giocare per il gruppo. Quando è stato sostituito a Napoli al posto di Skov Olsen, ha incoraggiato il suo compagno. Deve restare concentrato e giocare per la squadra, le prestazioni saranno dalla sua parte. Il Lecce è una squadra che ha ottenuto risultati importanti. Abbiamo giocato con determinazione ottenendo un gran risultato. Dalla scorsa stagione ad oggi abbiamo segnato tanti gol, abbiamo mandato a segno 12/13 giocatori. Oggi ne potevamo fare otto. Santander ha subito una contusione, valuteremo con gli esami strumentali”.