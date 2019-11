Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, ha parlato alla vigilia della sfida tra Bologna e Inter:







"Siamo ottimisti e positivi, non ci dobbiamo scoraggiare di fronte ai risultati negativi. Abbiamo lasciato dei punti, sia a Cagliari che in altre gare. Non siamo riusciti a mantenere costanza e attenzione per tutti i 95 minuti di gioco. Medel? Verrà convocato, la sua presenza è fondamentale per noi".