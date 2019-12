Emilio De Leo, assistente del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, ha parlato anche del prossimo mercato di gennaio: "Rispondo come risponderebbe il mister. Abbiamo un'altra gara da giocare. C'è sicuramente un colloquio fitto con la dirigenza ma per ora ci concentriamo sulla partita di Lecce".