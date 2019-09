Il collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani tra il Bologna e la Roma: "Per me è importante dare un cambio di marcia quando le cose non vanno bene. I giallorossi dispongono di grandi qualità, hanno un allenatore di stampo internazionale, hanno voglia di dominare la partita e non hanno paura di difendere in spazi ampi. Come ha detto Mihajlovic in settimana, dovremo difendere bene ed essere resilienti, saper soffrire ed essere compatti".



Sulla formazione: "Non vi dirò chi giocherà da centravanti. In difesa Bani e Denswil ci sono, poi avremo nei prossimi giorni anche Danilo. L’assetto con Soriano in mediana e quattro punte lo possiamo usare quando dobbiamo recuperare. Non mi va di promettere che ci sarà spazio per Skov Olsen".