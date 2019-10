Al termine di Cagliari-Bologna, il vice di Mihajlovic Emilio De Leo ha parlato così in conferenza stampa: “Abbiamo dovuto cambiare Santander perché aveva un problema fisico. Ci stava dando una grossa mano, abbiamo perso qualcosa nel tenere palla. Sul calo fisico, non scindiamo mai l'aspetto tattico da quello fisico. Facciamo ammenda per come è andata la gara, abbiamo subito il raddoppio per una serie di errori colpevoli e abbiamo fatto uscire il Cagliari. Ci aspettavamo una gara difficile, sapendo che sull'asse centrale il Cagliari avrebbe costruito la sua azione. Abbiamo provato a giocarcela con coraggio, senza speculare. Però non siamo stati precisissimi, credo che nel secondo tempo la loro spinta andava combattuta in modo diverso, tanto che non è bastato quel che abbiamo fatto".