Emilio De Leo, vice allenatore di Mihajlovic al Bologna, ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di domenica in campionato a Udine: "Sansone è stato il primo ad essere dispiaciuto per il rigore sbagliato, ma noi non colpevolizziamo mai un giocatore per un errore tecnico. Dobbiamo essere più concreti in generale, ma fa tutto parte del nostro processo di crescita. L'Udinese è una squadra compatta che difende bene, ha grande fisicità. Sappiamo quello che ci aspetta, dobbiamo farci trovare pronti e controbattere colpo su colpo cercando di mantenere sempre la nostra idea di calcio".



L'altro collaboratore di Mihajlovic, Miroslav Tanjga ha aggiunto: "I punti che abbiamo perso in queste ultime due partite abbiamo meritato di perderli, proveremo a riprenderli nelle prossime partite. I ragazzi non mi sono sembrati stanchi, certamente faremo dei cambi ma sono tutti mentalmente e fisicamente pronti. Danilo? Tornerà tra i convocati".