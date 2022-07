Il vice di Sinisa Mihajlovicha così analizzato la vittoria in amichevole del Bologna, alla prima uscita del precampionato:“Sensazioni positive, il gruppo ha cercato di alzare i ritmi e mettere qualità nella gara. Abbiamo sentito Mihajlovic e come al solito avrebbe voluto ancora più spinta dalla squadra, soprattutto negli ultimi 10’ del primo tempo, ma comunque era felice dell’atteggiamento. Domani saremo al completo anche con i nazionali, che dovranno recuperare rispetto agli altri ragazzi che stanno lavorando ormai da 10 giorni: quelli che arriveranno ci daranno una spinta in più a livello di esperienza e qualità. Continueremo a lavorare con la linea difensiva a tre perché abbiamo delle garanzie che nel corso della passata stagione sono venute fuori. A centrocampo possiamo giocare sia a due che a tre, oltre a dover valorizzare il più possibile la qualità dei nostri attaccanti ma pur sempre mantenendo gli equilibri tattici. Mantenere l'equilibrio non sarà semplice ma noi chiediamo di riconquistare il pallone con un contro pressing già nella metà campo avversaria così da risultare più efficaci in fase difensiva. Lykogiannis ha lavorato spesso a parte, oggi ha fatto anche qualche minuto in più. Lui ci dà qualità e fisicità, ha un piede educato e si è inserito bene nel nostro spogliatoio. In attacco possiamo giocare sia con due esterni larghi, due trequartisti dietro ad una punta o un solo fantasista dietro a due attaccanti centrali: dipenderà dallo stato di forma dei ragazzi e dal momento della partita”.