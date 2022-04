Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Siamo riusciti a dare continuità non solo in termini di risultati, recuperando tutti e credo si stia vedendo in campo".



BARROW E ARNAUTOVIC - "Cosa ho chiesto loro? Non dare punti di riferimento perché sono bravi sulla fisicità, dovranno svariare tanto per aprire spazi agli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni".