Mihajlovic chiede tre rinforzi sul mercato: un terzino destro (De Silvestri del Torino è a un passo), un difensore centrale e un centravanti: piace l'ucraino Vladyslav Suprjaga (classe 2000), in prestito dalla Dinamo Kiev al Dnipro.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, è in arrivo il terzino sinistro scozzese Aaron Hickey (classe 2002) dell'Heart of Midlothian. Niente da fare per Mohammed Salisu del Valladolid.