avanti con il Bologna, almeno per un altro anno. Dal ritiro di Valles dei rossoblù, il difensore parla in conferenza stampa, dopo il rinnovo annuale firmato con il club emiliano, a 35 anni: ": per me inizia la quarta stagione, era chiaro quel che volevo ed è chiaro tuttora quel che voglio. Motta mi ha voluto? Sono contento: l’anno scorso ha fatto le sue scelte ma quando ha avuto bisogno di me anche fuori credo di esserci stato: nei momenti che servono, giusto esserci. Ho chiaro anche quando deciderò di… smettere, con cosa vorrò confrontarmi, so quel che vorrò provare a fare: non mi vedo come allenatore futuro ma vorrei ampliare la mia cultura a livello dirigenziale. Di certo adesso vorrei che il Bologna diventasse la squadra in cui ho giocato più anni in carriera: per cui manca ancora un anno, oltre a questo… Anzi,Potrei parlarne all’infinito: ho pensato a lui in pullman, ricordo quando venne il primo giorno di ritiro un anno fa a Casteldebole pur in una situazione molto difficile: lui seduto sulla sedia con un caldo incredibile, voleva stare lì, con noi. Un esempio di attaccamento alla vita e a noi che non scorderò mai. Penso spesso alla sua famiglia, spesso sento Dusan, è una famiglia molto forte: lui ci sarà sempre. Lo abbraccio, Sinisa, come fossi un suo figlio".