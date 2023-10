Lorenzo De Silvestri, difensore rossoblù, è il grande protagonista della vittoria contro il Frosinone. "E' sempre piacevole festeggiare sotto la curva con i nostri tifosi. Partita non facile, ma l'abbiamo portata a casa. Mi muove la passione, la dedizione. Io amo questo sport, amo svegliarmi e andare al campo. Oggi sono contento di aver fatto gol. Ho visto il portiere che respingeva la palla con i pugni, ho cercato di fare questa parabola e sono molto contento. Il presidente mi ha detto che è stato un gol da giocatore di esperienza. E' un grande presidente, una bella società", le sue parole a DAZN.



FUTURO - "Per il futuro c'è tempo, voglio continuare a giocare. Thiago Motta? C'è un ambiente e un'unione bellissima, con l'allenatore, la società e l'ambiente Chiedo che si continui così quando avremo bisogno di una mano in più e del pubblico nei momenti di difficoltà".