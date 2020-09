scrivendo questo messaggio su Instagram: "Sono passati 4 anni dal giorno in cui, in punta di piedi, arrivai a Torino. Quattro anni che mi hanno visto indossare, con orgoglio, la maglia granata per 128 volte e realizzando 13 reti. Oggi è il giorno della scadenza naturale del mio contratto e di conseguenza la fine della mia esperienza in mezzo a voi. Prima di lasciare la città in punta di piedi, così come sono arrivato, vorrei ringraziare tutti. Tutti quelli che mi hanno sostenuto, accompagnato, regalato un sorriso. Le esperienze, si sa, finiscono ma rimangono gli uomini e i ricordi di un pezzo di vita trascorso insieme".