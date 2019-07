Stefano Denswil, nuovo difensore del Bologna, parla della sua nuova avventura in rossoblù: "È bello essere qui finalmente, la gente può vedere il mio volto ed è qualcosa di fantastico. Voglio essere parte di questa squadra e fare grandi cose quest'anno tutti insieme, anche meglio dello scorso. Spero di arrivare in Europa League con il Bologna e riuscire a migliorarmi assieme a questi giocatori. Ho già due settimane di allenamento alle spalle e mi sento già in forma".