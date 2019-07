Stefano Denswil, difensore del Bologna, parla di Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblù che ora dovrà lottare contro la leucemia: "Ho scelto Bologna anche e soprattutto perché il mio amico Mitchell Dijks mi ha raccontato del rapporto bello e speciale che hanno con Mihajlovic. Come stiamo vivendo questo momento terribile dell'allenatore? Due giorni fa abbiamo avuto una chiacchierata con lui tramite skype, ho visto che tutti i miei compagni erano toccati, tristi e ho capito subito che tipo di persona è. Ci ha chiesto di reagire, tutti vogliamo combattere con lui e per lui e dimostrare che è qui con noi. Ci butteremo nel fuoco per lui".