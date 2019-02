L'attaccante del Bologna Mattia Destro ha parlato a Sky Sport dopo il ritorno al gol a un anno di distanza dall'ultima volta in campionato: "Sono stato molto contento, Mihajlovic mi ha dato subito fiducia ed ero convinto che la prestazione sarebbe arrivata. Peccato per non aver portato a casa la vittoria. Prima sentivo poca fiducia, adesso tanta. Sicuramente dipende tutto da me, poi se hai la fiducia dell’allenatore è ancora meglio".