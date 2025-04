Bologna, Di Vaio allontana le voci su Italiano: "Rinnovo? Vogliamo prolungare e programmare il futuro insieme"

, direttore sportivo del Bologna, ha parlato a Mediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Empoli: "Siamo molto emozionati,. Non dobbiamo pensare a gestire questo vantaggio, rispettare l'avversario che conosciamo bene visto che è la quarta volta che lo incontriamo e ha dimostrato di fare grandi partite fuori casa eliminando grandi squadre. Sono segnali che dobbiamo tenere in mente. L'abbiamo costruita giorno per giorno, siamo felicissimi di quello che stiamo vivendo perché abbiamo passato momenti delicati. Siamo una realtà solida, questa è una serata per consolidare ancora di più questo club".

"Assolutamente sì, c'è la volontà di prolungare questo contratto al termine della stagione però in questo momento è inutile parlarne. C'è la volontà di sedersi insieme e programmare il futuro".