Bologna, Di Vaio: "Castro in azzurro? C'è interesse, ma queste sono decisioni personali"

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Verona e Bologna, il direttore sportivo dei rossoblù Marcoha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:"Gli ho detto che ci ha messo un po' di anni per arrivare"."Siamo molto felici per i ragazzi perché stanno facendo un grande lavoro: si sono imposti da subito con serietà nel lavoro, applicazione e voglia di crescere, quando giocano danno il massimo come fanno un po' tutti quelli che arrivano dall'Argentina, hanno un carattere molto forte e portano dentro la squadra una positività impressionante, sia dentro che fuori dal campo. Siamo molto contenti per loro, immagino sia una grande soddisfazione, come lo è per il club".

"Onestamente, chi ha senso di appartenenza è difficile da spostare. Sicuramente gli farà piacere l'interesse di una Nazionale importante come la nostra però non entriamo nelle decisioni personali, anche se possiamo consigliare. Immagino che sia difficile".