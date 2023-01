Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha parlato nel prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ricordando la figura di Sinisa Mihajlovic, grande ex scomparso pochi mesi fa e che sarà ricordato questo pomeriggio all'Olimpico: “Penso che questa sarà sempre la partita di Mihajlovic visto che ha fatto la storia dei due club e ha lasciato un ricordo indelebile nei due club e nella tifoseria, è un giorno speciale per tutti noi. Sinisa è stato un uomo importante sia per il Bologna sia per la Lazio".