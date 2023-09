Marco Di Vaio, in conferenza stampa, ha presentato uno dei volti nuovi di casa rossoblù come Remo Freuler. Lo svizzero è arrivato al Dall'Ara nell'ambito dell'operazione che ha portato in Inghilterra Nico Dominguez.



LE DICHIARAZIONI - "Presentare Remo è semplice: lo conoscete tutti molto bene per il suo passato all'Atalanta. Per noi è stato sin dall'inizio una prima scelta vista la necessità di sostituire Schouten. Sapevamo, tramite il procuratore, della sua insofferenza nel rimanere in Premier, poi la sua ex squadra è andata forte su Nico e abbiamo cercato di portare a termine la trattativa. Per noi è una pedina fondamentale da inserire nel nostro centrocampo, per l'esperienza che porta, per le sue caratteristiche, per la sua duttilità, per la mentalità e per lo spessore sia tecnico che umano. Non è stata una trattiva semplice, ma lui ha avuto pazienza perché voleva fortemente venire qui a Bologna da noi visto che ha riconosciuto nel nostro progetto quello giusto per il suo ritorno in Italia".