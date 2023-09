Nel corso della presentazione di Remo Freuler come nuovo giocatore del Bologna, il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Presentare Remo è semplice: lo conoscete tutti molto bene per il suo passato all'Atalanta. Per noi è stato sin dall'inizio una prima scelta vista la necessità di sostituire Schouten. Sapevamo, tramite il procuratore, della sua insofferenza nel rimanere in Premier, poi la sua ex squadra è andata forte su Nico Dominguez e abbiamo cercato di portare a termine la trattativa. Per noi è una pedina fondamentale da inserire nel nostro centrocampo, per l'esperienza che porta, per le sue caratteristiche, per la sua duttilità, per la mentalità e per lo spessore sia tecnico che umano. Non è stata una trattiva semplice, ma lui ha avuto pazienza perché voleva fortemente venire qui a Bologna da noi visto che ha riconosciuto nel nostro progetto quello giusto per il suo ritorno in Italia".



LE CONDIZIONI DEL PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO - "Sono condizioni facilmente raggiungibili. Questa è stata unna formula che serviva più a loro che a noi".



SEGNALI DI APERTURA DA MOTTA PER IL RINNOVO - "Siamo contenti di questo e lo avevamo appreso già dal suo agente. Abbiamo iniziato a parlarne e c'è la volontà da parte di tutti di andare avanti".