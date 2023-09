Il Bologna prosegue nella presentazione dei nuovi acquisti. Oggi è stata la volta di Viktor Kristiansen, terzino sinistro arrivato in prestito dal Leicester City. A margine della presentazione si è espresso Marco Di Vaio: "Lo avete già visto giocare, devo spiegare poco. Era la nostra prima scelta per sostituire Hickey lo scorso anno, lo abbiamo visto tante volte dal vivo, per età e potenziale aveva le caratteristiche giuste. Poi è arrivata la Premier su di lui ed è stato difficile entrare nella trattativa".