Bologna, Di Vaio: "Meglio la Coppa Italia di un posto Champions. Thiago Motta? Rapporti non super, Italiano è l'opposto"

Il direttore sportivo del, Marcoha concesso un'intervista a Repubblica nell'edizione di Bologna in cui ha parlato a tutto tondo della stagione dei rossoblù, delle scelte di mercato fatte finora e di questo finale in cui Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi si stanno giocando sia la vittoria della Coppa Italia che un posto Champions. E se dovesse scegliere l'ex attaccante non ha dubbi, meglio vincere un trofeo."Le decisioni sono sempre state collegiali, nessuno ha mai preso un giocatore da solo, ma tutto è sempre stato condiviso fin dalla preparazione della trattativa. Poi capisco che per i tifosi e i giornalisti i giocatori debbano essere sempre figli di qualcuno. Per molti quando le cose vanno male è colpa di Di Vaio, pazienza...".

"Di Skov Olsen ero molto certo che avesse tutte le qualità per emergere. Se penso alla fatica fatta per strapparlo alle grandi… Purtroppo non era pronto a reggere la pressione. E così Karlsson: avevamo più report positivi su di lui che su tanti altri e invece non è riuscito a imporsi".- "Le sorprese? Direi Odgaard, Dominguez e Castro. Odgaard grazie a Italiano ha scoperto di essere una vera seconda punta, ruolo mai ricoperto prima dove invece fa davvero la differenza. Ma anche Castro ha sostenuto l’attacco in modo sorprendente".

"Abbiamo inseguito per due mesi Hummels. Penso però che anche con un paio di puntelli in più avremmo comunque sofferto il cambio di mentalità radicale tra gli allenatori"."Sinisa non aveva accettato un esonero che ormai a noi sembrava inevitabile. Vincenzo è l’opposto di Thiago. Thiago ha un carattere ermetico e noi abbiamo fatto più di un passo indietro per farlo lavorare tranquillo e portare a casa il risultato. I rapporti non erano super, ma un equilibrio l’avevamo trovato. Non è andato via a causa delle cattive relazioni".

"Coppa Italia o Champions? Scelgo la Coppa Italia. Un trofeo manca da troppo tempo. Tutte e due poi sarebbe il massimo. Ci abbiamo messo tanto, ma la volontà ora è quella di essere sempre competitivi e restare a questo livello. Giocare le finali è bello, vincerle è indescrivibile. È una grande fortuna essere questo punto ora, a luglio ci avremmo fatto la firma, e anche avere davanti solo partite decisive, perché aiuta a dare il massimo. Abbiamo già dimostrato di poter fare risultato contro le grandi".