Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa e ha presentato Stefan Posch: "La scelta mia e di Sartori di portare Stefan a Bologna è stata dovuta alla necessità di dare un giocatore solido alla squadra. C'è stata l'opportunità di prenderlo con prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e l'abbiamo colta al volo. Ha una discreta esperienza alle spalle ed eravamo convinti che ci potesse aiutare nel momento del bisogno e si è già visto nella partita contro la Fiorentina. Le condizioni per il riscatto? Il raggiungimento di un obiettivo di squadra più la sua presenza in campo per più del 60% delle partite. Lo avevamo sondato come era stato fatto con altri difensori, ma la trattativa è stata messa in piedi nelle ultime due/tre settimane di mercato grazie anche alla disponibilità dell'Hoffenheim".