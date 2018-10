Il club manager del Bologna, Marco Di Vaio ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La sconfitta di Cagliari è stato un piccolo dramma interno, come altri ko, che ora rimette tutto in discussione: la squadra deve buttarsi sul lavoro sapendo che quello che abbiamo fatto non è stato abbastanza. Evidentemente quando siamo in trasferta non abbiamo quella spensieratezza e quella forza caratteriale vista in casa. Questa squadra ha dei valori, cercavamo la continuità a Cagliari ma anche i giocatori hanno capito che il problema è stata l’interpretazione della gara. Il fatto che i veterani abbiano espresso proprio questo concetto è una buona base per ripartire al meglio".



"Inzaghi non ha intenzione di cambiare il 3-5-2? Sì, anche perché più che il modulo serve l’atteggiamento giusto. Orsolini titolare? Lui ha buonissime qualità, non ha le caratteristiche ideali per il 3-5-2 ma Pippo lo sta gestendo benissimo e se deciderà di metterlo dal 1’ forse un cambio di modulo lo farà. Mercato a gennaio? Serve pazienza, è prematuro: semmai se ne riparlerà dopo la prossima sosta, fra un po’ di partite".



Intanto Palacio ha svolto buona parte dell’allenamento: è recuperabile per Bologna-Torino. Verso la guarigione anche Poli ed Helander. Donsah, già in panchina a Cagliari, è pronto a rientrare. Sabato (ore 15) amichevole contro il Perugia a Casteldebole.