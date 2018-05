Marco Di Vaio, team manager del Bologna, parla ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "In questo particolare momento il Bologna è totalmente concentrato sulla scelta del nuovo allenatore. E' normale che solo dopo aver optato per la soluzione definitiva, potranno scattare le operazioni in entrata ed in uscita del nostro prossimo mercato. Masina verso la Lazio? Vale lo stesso concetto anche per lui. Masina al momento non si muove perché se il nostro futuro tecnico vorrà puntare su di lui, prima delle sue valutazioni nulla si potrà toccare...".