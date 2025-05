Bologna, Di Vaio: "Se una big chiama Italiano? Vogliamo continuare con lui, è un uomo di valori e c'è un progetto"

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato a Dazn nel prepartita dell'importantissimo scontro per un posto Champions contro la Juventus."È passato troppo tempo, tanti di loro iniziavano a giocare e manco si ricordano. Ho visto però la squadra concentrata e pronta a dare il massimo. Corrono tutte, per entrare in Europa bisogna dare tutto fino a fine stagione".- "Quando abbiamo capito che era la scelta giusta? Dire con la Champions. In Italia facevamo un po' più fatica, ma in Europa abbiamo capito che il calcio di Italiano era quello giusto e che dovevamo aspettare un po'. Soprattutto dopo la partita contro il Liverpool, che abbiamo perso, ma abbiamo fatto una grandissima partita, creando, andando a prenderli alti, rischiando meno rispetto ad altre partite".

"Cosa gli direi? Difficile, gli consiglierei di rimanere qua con noi perché stiamo facendo un percorso. Con lui abbiamo iniziato un progetto, stiamo costruendo qualcosa di importante. Vincenzo è un uomo del sud, uno di grandi valori, quindi ci auguriamo di poter andare avanti insieme perché c'è ancora tanto da fare e vorremmo farlo con lui"."Ci aspettiamo una crescita importante per lui nel prossimo anno. In questo finale di stagione con l'adattamento, la crescita, la conoscenza, sta migliorando. Lo ha fatto nella seconda parte dell'anno, lo abbiamo seguito tanto in Francia e ce lo aspettavamo perché lui è un attaccante d'area di rigore e doveva migliorare nel gioco fuori area, nella protezione della palla. Nella prima parte di stagione Santiago Castro ci ha fatto vedere cose importanti, ma ci aspettiamo tanto da lui che dentro l'area è un goleador nato".