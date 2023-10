A pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia con il Verona, Marco Di Vaio ha fatto il punto sul futuro di Zirkzee, uomo-copertina dell’inizio di stagione del Bologna e già accostato ad altri club: “Non ha un valore di mercato, in questo momento non ci siamo pensando. Siamo concentrati sul campionato, il mercato non è una nostra priorità: riceviamo e facciamo tante telefonate, fa parte del lavoro”.



IL RETROSCENA - “Quando lo andai a vendere due anni fa giocava vicino a una prima punta, ma ha le caratteristiche per giocare da solo. Ha un bel tiro e sa far giocare bene la squadra. Deve trovare continuità e fare anche i gol brutti. Sta crescendo e si sente responsabilizzato, può diventare un attaccante completo. Se è pronto per i grandi club? Deve ancora trovare continuità sotto porta"