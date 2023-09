Nel corso della presentazione di Riccardo Calafiori, è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio, che è tornato sull'addio di Arnautovic, rispondendo a una domanda di un collega: "Per quello che ci siamo detti non mi aspettavo la sua partenza, e perché non era mai stato un obiettivo chiaro dell'Inter. Non mi aspettavo nemmeno l'addio di Schouten. Due partenze inaspettate, insomma".