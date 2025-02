Bologna, Di Vaio: "Vogliamo tornare in Europa. Empoli e non Juventus in Coppa Italia? Per noi non cambia, l'obiettivo è la finale"

Il direttore sportivo del Bologna,ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan, recupero della gara che fu rinviata per l'alluvione che colpì l'Emilia Romagna lo scorso 26 ottobre."Come abbiamo detto dall'inizio dell'anno per noi è un obiettivo andare in Europa. Ora abbiamo visto che è rientrata anche la Roma nella corsa e se non ci fosse l'ottava squadra in Europa tramite il secondo posto del ranking le squadre sarebbero solo 7 e ne rimarrebbero fuori di importanti. È complicato e difficile, ma ci vogliamo provare. L'esperienza che abbiamo fatto quest'anno la vogliamo rifare l'anno prossimo, vedremo quale competizione in Europa".

"Per noi provare ad andare in finale era un obiettivo ugualmente, che ci sia l'Empoli e non la Juventus per noi non cambia niente. Loro hanno eliminato Torino, Fiorentina e Juventus, tre grandi squadre, e con loro abbiamo pareggiato due volte. Però ci penseremo a tempo debito".Sarei contento per Santiago, sarebbe un bel traguardo. Lui ha fatto un bel percorso con le nazionali argentine, loro lo conoscono bene