Mitchell Dijks, difensore del Bologna, parla dopo il pareggio col Frosinone: "Abbiamo giocato bene nei primi trenta minuti, poi siamo calati. Abbiamo creato poche occasioni, non so cosa sia successo. In settimana ci siamo allenati bene e con passione, ma la gara è una situazione diversa dall'allenamento, incidono elementi come la pressione. Il gol fatica ad arrivare, dobbiamo continuare ad allenarci e lavorarci sopra, mi auguro che segneremo con l’Inter".