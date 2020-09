Il Bologna non molla Supryaga: l'attaccante ucraino della Dinamo Kiev può arrivare in prestito oneroso con obbligo di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita.



Intanto dall'Oslo Football Academy di Dakar è in arrivo il centrocampista senegalese Dion Lopy, classe 2002.

In uscita il 19enne esterno offensivo Gianmarco Cangiano passa in prestito all'Ascoli, che prende pure Bajic dall'Udinese.