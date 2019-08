Intervistato da Sportia, il centrocampista del Velez Nicolas Dominguez conferma di potersi trasferire al Bologna: "Si sono messi in contatto, so dell'interesse. È un'offerta da valutare, so che mi sto divertendo molto nel calcio argentino. L'idea di un giocatore è sempre di cercare di viaggiare e muovere i primi passi in Europa. Se sarà raggiunto l'accordo, sarà un bene e una decisione verrà presa a riguardo. La mia testa è al Velez, finché non raggiungono un accordo o esercitano la clausola rescissoria, non prenderò una decisione".