parla in conferenza stampa nel secondo giorno di ritiro dela Valles e sono state tante le domande sul suo futuro, visto il contratto in scadenza nel 2024 non ancora rinnovato. Le sue dichiarazioni.- "Fa piacere sentire tutto l'affetto della gente, sono contento del presente e penso al Bologna, mi sto allenando bene e ho la testa qui".- "Io non so niente di questi rumors. Ho la testa qui a Bologna, ho un altro anno di contratto e mi alleno per fare bene nella prossima stagione".- "No, anche se sappiamo che sarà un anno difficile. Dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito, abbiamo una buona base nonostante siano andati via tanti giocatori importanti per il gruppo".- "La predisposizione c'è tutta. Non so come andrà avanti la trattativa, l'ultima volta che ne abbiamo parlato è stato ad aprile e c'era differenza tra richiesta e offerta della società. Al momento però io penso solo ad allenarmi, per il resto ci sono i procuratori".- "Sicuramente per ambizione personale potrebbe essere una squadra che gioca le Coppe Internazionali. Io qua a Bologna mi trovo benissimo, l'anno scorso siamo andati vicinissimo a giocare anche noi una Coppa, ma qui sto bene così come la mia famiglia".- "Valuterò tutto nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta concreta, al momento non ho niente. Le parole che il mister ha speso per me mi fanno piacere, come ho detto prima io sono concentrato sul fare una buona stagione a Bologna".- "Si, io come ho già detto ho la testa qua. Vogliamo ripartire come abbiamo finito e sono fiducioso per il futuro".- "Quanto mi ha dato fastidio? Per niente, sono contento per loro e del risultato che hanno ottenuto".- "A Bologna sicuramente si, non la migliore in carriera perché in Argentina ho fatto ancora meglio. Quest'anno però mi sono sentito bene in campo e sono maturato".- "Devo essere più pericoloso in fase offensiva e segnare di più perché le occasioni ci sono".- "Una sensazione bellissima per chiunque penso. Ti senti la completa fiducia del mister e della squadra addosso".- "I momenti belli sono tanti, molti vissuti con Sinisa. Quello più bello è stata la capacità di uscire insieme da un momento difficile".- "Non lo conosco personalmente. Non mi spetta giudicare i giocatori, penso che dobbiamo ripartire da dove ci siamo lasciati".- "Lui, Verratti sono giocatori che osservo sempre e a cui mi ispiro".- "Lui mi ha detto che sono un giocatore importante e in cui crede: l'ho detto, ho un altro anno di contratto e la mia testa è qui a Bologna".- "Se continuerò qua darò sempre il mio 100%, perché questa è la mia unica forma i vedere il calcio".- "E' difficile rispondere, ad ogni modo io no sto pensando a nulla in questo senso. Voglio stare tranquillo, pensare ad allenarmi bene e prepararmi per la prima partita di Coppa Italia in cui saremo impegnati".