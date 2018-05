Il futuro del centrocampista del Bologna Godfred Donsah è in bilico. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'entourage del calciatore e il club si incontreranno per discutere del rinnovo di contratto. In caso di fumata nera, Donsah potrebbe partire: su di lui Werder Brema, Mainz e Bayer Leverkusen.