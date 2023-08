Dopo aver ceduto Marko Arnautovic all'Inter, il Bologna torna sul mercato in attacco. Nel mirino c'è il greco Vangelis Pavlidis (classe 1998) dell'AZ Alkmaar, invece la pista alternativa porta all'italiano Andrea Petagna (classe 1995) del Monza. In uscita l'attaccante gambiano Musa Barrow (ex Atalanta) è in trattativa col club turco del Besiktas.