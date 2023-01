Il Bologna non sblocca l'affare Terzic. I rossoblù continuano a pressare ma l'ok della Fiorentina ancora non è arrivato, così la dirigenza sta valutando anche alcune alternative. Nella lista c'è Toni Lato, classe '97 in scadenza di contratto con il Valencia, e Riccardo Calafiori, il 2002 ex Roma e oggi al Basilea che potrebbe tornare in Italia.