Il Bologna in questa finestra di mercato sta cercando una soluzione per il proprio reparto offensivo. La trattativa per Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev è in uno stadio avanzato ma il suo esito potrebbe dipendere anche da quello del preliminare di Champions degli ucraini . In caso di risultato positivo, visti anche gli introiti guadagnati con la qualificazione, potrebbero togliere dal mercato l’attaccante.



Gli uomini mercato in casa rossoblù, perciò si stanno cautelando, per essere pronti a qualsiasi eventualità, studiando anche delle alternative. Secondo il Resto del Carlino sono Patrick Cutrone e Dusan Vlhaovic i piani B del Bologna. I due giovani viola potrebbero trovare poco spazio nell’undici di Iachini e decidere così di approdare alla corte di Mihajlovic.